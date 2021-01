Mobile Impfteams in weiteren Landkreisen gestartet

Ein Abstrich für einen PCR-Test wird von einem Mitarbeiter im Corona-Testzentrum genommen. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die Corona-Impfungen haben am Montag in weiteren niedersächsischen Landkreisen begonnen. Im Heidekreis erhielten zunächst Bewohnerinnen und Bewohner des DRK-Seniorenheimes Bad Fallingbostel den wichtigen Pieks. Auch im lange besonders stark betroffenen Landkreis Vechta starteten die Impfungen in einem Alten- und Pflegeheim. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Hannover sollten bis Montag (4.1.) alle 50 Impfzentren im Land mit Vakzin beliefert werden. Rund die Hälfte hätten den Stoff schon zuvor erhalten. Das Ministerium geht davon aus, dass die insgesamt rund 50 700 ausgelieferten Impfdosen im Laufe der Woche genutzt werden.

Zuletzt war Kritik am schleppenden Impfbeginn in Niedersachsen laut geworden. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts wurden bis Sonntag landesweit 4962 Menschen geimpft. Bundesweit zählte das Institut 238 809 Corona-Impfungen – die meisten davon wurden vom RKI für Bayern erfasst (57 833), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (48 691) und Hessen (30 085). In Niedersachsen ist es noch nicht möglich, Termine in den 50 Impfzentren zu vereinbaren. Es sind lediglich mobile Impfteams unterwegs.

