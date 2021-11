Mobile Impfteams arbeiten weiter: Warteschlange an Moschee

Ein Mann bekommt durch Mandy Heuer vom mobilen Impfteam eine Corona-Schutzimpfung verabreicht. Foto: Philipp Schulze/dpa

Braunschweig (dpa/lni) – Mobile Impfteams haben am Freitag in Niedersachsen ihre Arbeit auch an eher ungewöhnlichen Orten fortgesetzt. In Braunschweig bildete sich am Mittag eine lange Warteschlange vor der Moschee des Deutschsprachigen Muslimkreises. Wie die Gesundheitsdezernentin der Stadt, Christine Arbogast, erläuterte, gebe es die Hoffnung, dass viele Menschen an einem für sie vertrauten Ort eine Impfung akzeptieren.

Die Leiterin des Krisenstabs in Braunschweig freute sich über den Zuspruch. «Ich bin sehr angetan», sagte sie Blick auf die Warteschlange. Wenn diese Angebote neben den Impfungen bei den Ärzten gut angenommen werden, sei der gewünschte Effekt erreicht, sagte Arbogast. Für die kommende Woche kündigte die Stadt Impfangebote unter anderem vor dem Audimax der TU Braunschweig und der Hochschule für Bildende Künste an.

Die Resonanz ist nach Angaben mehrerer Kommunen sehr gut. In Burgdorf etwa sollten am Freitag Impfungen bei der Tafel angeboten werden. Man erreiche viele Impfwillige vor allem mit dem Angebot am Gesundheitsamt in Hannover, sagte eine Regionssprecherin. Auch Wolfsburg setzt wie viele weitere Städte auf mobile Impfteams, die flexibel im Einsatz sind und neben Auffrischungsimpfungen in Alten- und Pflegeheimen auch ein Impfen vor Ort anbieten.

© dpa-infocom, dpa:211105-99-882352/2