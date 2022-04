Mix aus Sonne und Wolken in Niedersachsen und Bremen

Hannover (dpa/lni) –

In Niedersachsen und Bremen wird in den kommenden Tagen ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Am Sonntag ist es westlich der Weser zunächst längere Zeit heiter und allgemein weitgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 13 Grad an der Elbe und 17 Grad im Südwesten.

In der Nacht zum Montag ist es dann wolkig bis stark bewölkt. Gebietsweise kann es etwas regnen bei Tiefstwerten zwischen 3 Grad in den Bergen und 7 Grad auf den Inseln. Am Montag ist es laut DWD im Süden wolkig oder stark bewölkt, es gibt Schauer und vereinzelt kurze Gewitter. Im Norden bleibt es weitgehend trocken. An der See ist es meist heiter. Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 15 Grad, im Oberharz und auf den Inseln bei etwa 10 Grad, teilte der Wetterdienst mit.