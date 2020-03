Mittlerweile sechs Covid-19-Fälle in Schleswig-Holstein

Nasenabstrich eines Patienten, der auf das neuartige Coronavirus getestet wird, in einen Behälter. Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Kiel (dpa/lno) – Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Schleswig-Holstein am Donnerstag auf sechs gestiegen. Der jüngste Fall wurde aus dem Kreis Dithmarschen gemeldet, wie Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Donnerstag sagte. Bislang seien im Norden aber nur Personen betroffen, die aus einer besonders vom Covid-19 betroffenen Region zurückgekehrt waren oder engen Kontakt mit Erkrankten hatten. «Das Virus zirkuliert noch nicht in Schleswig-Holstein.»

Aktuell befinden sich im Norden nach Ministeriumsangaben etwa 75 Fälle in Abklärung. Die Kassenärztliche Vereinigung (KVSH) will mindestens sechs Anlaufstellen beispielsweise in Heide in Containern oder Zelten einrichten, wo sich Menschen testen lassen können. «Die Nachfragen unter 116 117 haben seit Montag abgenommen, aber auch wir rechnen weiterhin mit einem Ansteigen der Verdachtsfälle», sagte der stellvertretende KVSH-Vorstandsvorsitzende Ralph Ennenbach.

Die Infektionsspezialistin des Ministeriums, Anne Marcic, sagte, in der Öffentlichkeit und im privaten Bereich reiche gründliches Händewaschen als Vorsorge aus. Testen lassen sollten sich nur Menschen, die unter Symptomen leiden und Kontakt mit Infizierten hatten beziehungsweise aus Risikogebieten zurückgekehrt sind.