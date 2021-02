Mittlerweile 99 Corona-Fälle in Husumer Schlachthof

Husum (dpa/lno) – Nach dem Corona-Ausbruch in einem Schlachthof in Husum (Schleswig-Holstein) ist die Zahl der positiv getesteten Mitarbeiter auf 99 gestiegen. Bei 173 weiteren Beschäftigten sei der Test negativ ausgefallen, sagte eine Sprecherin des Kreises Nordfriesland am Freitag. Es stünden noch etwa fünf Prozent der Ergebnisse aus. Es gebe in dem Fall keine Hinweise auf Mutationen.

Von dem Ausbruch sind neben der Stammbelegschaft mit rund 207 Beschäftigten auch ein externes Unternehmen mit insgesamt 105 Angestellten sowie etwa 20 Mitarbeiter des Kreis-Veterinäramtes betroffen. Nach Bekanntwerden des Falls hatte das Gesundheitsamt für alle Mitarbeiter Quarantäne angeordnet. Der Kreis hat den Schlachthof bis zum Sonntag geschlossen. Voraussichtlich am Samstag werde über eine mögliche Verlängerung der Schließung entschieden.

