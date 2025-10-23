Mittelhandbruch: SG Flensburg-Handewitt ohne Lasse Möller

Flensburg (dpa/lno) –

Die SG Flensburg-Handewitt muss in den kommenden Wochen auf Lasse Möller verzichten. Wie der Club mitteilte, hat sich der dänische Rückraumspieler im European-League-Spiel bei Bidasoa Irun (33:32) in Spanien eine Fraktur der rechten Mittelhand zugezogen. Eine Operation des 29-Jährigen sei aber nicht nötig.

«Es tut uns für Lasse sehr leid», sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf: «Ein solcher Ausfall ist natürlich äußerst bitter – insbesondere in einer Phase mit hoher Belastung und vielen Spielen. Jetzt gilt es, als Team noch enger zusammenzurücken und die Situation gemeinsam zu meistern.»