Mitte der Woche wird es heiß: Über 30 Grad im Norden

Ein Kind läuft in die Wellen am Elbstrand in Ovelgönne. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die erste Augustwoche soll nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heiße Tage mit sich bringen. Der Dienstag ist im Norden demnach noch durchwachsen – Schauer, Wolken und Sonnenschein wechseln sich ab, die Temperaturen liegen bei 20 bis 26 Grad Celsius. In Niedersachsen kann es stellenweise schon bis zu 29 Grad warm werden. Am Mittwoch und Donnerstag sind dann im gesamten Norden Temperaturen um die 30 Grad Celsius zu erwarten.

Besonders heiß wird es mit bis zu 35 Grad im Landesinneren. Das Harzvorland könnte mit 36 Grad am Donnerstag zum heißesten Punkt im Norden werden, hieß es. An den Küsten ist mit mindestens 27 Grad zu rechnen, auf den friesischen Inseln bleiben die Temperaturen teils unter 25 Grad.

In Mecklenburg-Vorpommern soll der Himmel zur Wochenmitte größtenteils sonnig sein. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen kann es zwischenzeitig Wolken geben. Regnen soll es an den heißen Tagen weitestgehend nicht. Erst am Donnerstagabend rechnen die Wetter-Experten vereinzelt mit Gewittern und Regen. Der Wind weht schwach, nur an der Nordsee etwas stärker.