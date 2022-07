Mitfavorit Sammarco gewinnt 153. Deutsches Derby

Hamburg (dpa) –

Der von Championjockey Bauyrzhan Murzabayev gerittene 73:10-Mitfavorit Sammarco hat am Sonntag auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn das 153. Deutsche Derby gewonnen. Sammarco setzte sich in dem Rennen um das begehrte Blaue Band gegen den großen Außenseiter Schwarzer Peter (Andreas Helfenbein) durch. Dritter wurde der von Jockey-Weltstar Frankie Dettori gerittene Favorit So Moonstruck.

Der Kölner Trainer Peter Schiergen erreichte mit Sammarco seinen sechsten Derbysieg. «Das ist ein richtig gutes Pferd, wir hatten das perfekte Rennen», sagte er überwältigt. Das Derby war mit 650.000 Euro dotiert. 390.000 Euro gehen an das Sieger-Gestüt Park Wiedingen von Helmut von Finck. Jockey Murzabayev erreichte seinen ersten Derbysieg.