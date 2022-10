Mitarbeiter von Energieunternehmen werden häufiger bedroht

Hannover (dpa/lni) –

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi werden Mitarbeiter von Energieunternehmen in Niedersachsen immer häufiger von Kunden bedroht. Menschen, die ihre steigenden Energiekosten nicht mehr bezahlen können, würden ihre Verzweiflung zunehmend an Kundenbetreuern und Kundenbetreuerinnen auslassen, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Auch komme es immer wieder zu Beleidigungen.

«Wirtschaft und Politik sind in der Verantwortung, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Beschäftigten weiterhin ohne gesundheitliche Auswirkungen ihre Arbeit ausüben können», sagte Gewerkschaftssekretärin Melina Wulf. Sie nannte ein Beispiel, bei dem ein Kunde ein Foto seiner Energierechnung mit einer darauf abgelegten Waffe an einen der Mitarbeiter schickte. Auch Techniker seien schon bei Reparaturarbeiten beleidigt und bedroht worden.

Verdi fordert unter anderem bei Kundenkontakten zukünftig bessere Schutzmaßnahmen gegen körperliche und psychische Angriffe. In manchen Beratungsstellen sei beispielsweise schon Sicherheitspersonal eingesetzt worden.