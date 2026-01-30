Mitarbeiter in Maschine eingeklemmt – schwere Verletzungen

Wahlstedt (dpa/lno) –

Bei einem Betriebsunfall in Wahlstedt (Kreis Segeberg) ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, ist der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Zunächst hatten die «Kieler Nachrichten» berichtet. Nach Informationen der Zeitung sei der Mann in einer Maschine eingeklemmt worden. Es habe 45 Minuten gedauert, um das Unfallopfer zu befreien. Die Verletzungen seien zwar schwerwiegend, aber nicht lebensbedrohlich.