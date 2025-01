Mit Weinflasche angegriffen – Senior bei Raub verletzt

Nortorf (dpa/lno) –

Ein 86-Jähriger ist bei einem Raubüberfall in seinem Haus mit einer Weinflasche verletzt worden. Bei dem Vorfall am Sonntagmittag in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hatte es bei dem Mann an der Tür geklingelt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Daraufhin öffnete der Senior diese und wurde von einem Mann ins Haus gedrängt, der eine Schusswaffe vorhielt.

Gemeinsam mit einer Frau, zwang er den 86-Jährigen, sich aufs Sofa zu setzen. Der Mann forderte den Senior auf, Geld herauszugeben. Nachdem dieser ihm den Angaben nach einen mittleren dreistelligen Geldbetrag übergeben hatte, durchsuchte die Frau noch sämtliche Schränke und Schubladen nach weiteren Wertgegenständen ab.

Als die beiden Tatverdächtigen nichts Weiteres fanden, schlug der Mann dem Senior eine volle Weinflasche auf den Kopf – woraufhin beide flohen. Der Bewohner erlitt durch den Angriff eine Platzwunde, die stark blutete, hieß es. Mit Hilfe des Nachbarn konnte schließlich ein Rettungswagen gerufen werden.

Bisher erfolglose Fahndung

Die Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen hat laut Polizei und Staatsanwaltschaft bisher nichts ergeben. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen.