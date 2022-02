Mit Unterstützung von Schröder: Braunschweig will Pokal-Coup

Berlin (dpa/lni) – Mit der Unterstützung von NBA-Star Dennis Schröder wollen die Basketball Löwen Braunschweig bei der Pokal-Endrunde der Basketball-Bundesliga für eine Überraschung sorgen. Der 28 Jahre alte Aufbauspieler der Houston Rockets, der Alleingesellschafter des Clubs aus Niedersachsen ist, nutzt die Ligapause in den USA extra dafür, um die Braunschweiger in Berlin von der Tribüne aus anzufeuern.

«Das zeigt sein hohes Maß an Identifikation mit Braunschweig», sagte Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann. «Das ist für uns natürlich noch einmal zusätzliche Motivation, vor seinen Augen zu spielen.»

Im Halbfinale treffen die Löwen am Samstag (16.30 Uhr/Magentasport) auf die Crailsheim Merlins. Anschließend spielen Alba Berlin und die Niners Chemnitz gegeneinander. Das Finale findet dann am Sonntag (15.00 Uhr) statt.

«Für uns als Club ist das natürlich eine große Bühne. Wir waren zuletzt nicht ganz so häufig in den Playoffs vertreten», sagte Mittmann. «Wir können mit zwei Siegen Geschichte schreiben. Wir sehen uns in der Außenseiterrolle und wollen für Überraschungen sorgen.»

Zuletzt standen die Braunschweiger 2012 im Top Four. Die Freude ist dementsprechend groß, sich nach zehn Jahren endlich wieder dafür qualifiziert zu haben. «Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Es ist ein wichtiger Moment und eine tolle Chance für uns als Team und Organisation, weiter zu wachsen und zu lernen», sagte Braunschweigs Trainer Jesús Ramírez am Freitag.

