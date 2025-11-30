Mit über Tempo 150 unterwegs – Polizei stoppt Raser

Nordhorn (dpa/lni) –

Wegen des Verdachts auf ein verbotenes Autorennen hat die Polizei in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) einen Autofahrer gestoppt und seinen Führerschein beschlagnahmt. Der 36-Jährige sei am Samstagabend mit seinem Auto mit einer Geschwindigkeit von über 150 Kilometern pro Stunde außerorts unterwegs gewesen und habe einen Wagen trotz Verbots überholt, teilte ein Polizeisprecher mit. Dabei habe er andere Verkehrsteilnehmer «latent gefährdet», hieß es.

Den Beamten zufolge fiel der Mann auf, weil er mit seinem Auto mit durchdrehenden Reifen beschleunigte. Ein Streifenwagen konnte laut Sprecher jedoch aufholen und brachte das Auto durch Anhaltesignale zum Stehen.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und sucht nach Zeugen.