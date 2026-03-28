Mit Tempo 166 in 70er-Zone gemessen – Autofahrer flüchtet

Ein Autofahrer war in einer 70er-Zone mehr als doppelt so schnell unterwegs. (Symbolbild) Jan Woitas/dpa

Wittingen (dpa) –

Mit 166 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 70 ist ein Autofahrer in Wittingen im niedersächsischen Landkreis Gifhorn mit seinem Wagen von der Polizei gemessen worden. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer habe jedoch nicht auf die Anhaltesignale reagiert und sei geflüchtet. Dabei gefährdete er auch andere Verkehrsteilnehmer.

Schließlich verloren die Beamten den Angaben zufolge das Auto in der Nacht auf Samstag aus den Augen. Gegen den Fahrer wird laut Polizei nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.