Mit Stolz und Fanparty: Holstein Kiels Bundesliga-Abschied

Dortmund (dpa) –

Holstein Kiel hat sich mit erhobenem Haupt aus der Bundesliga verabschiedet. «Wir haben glaube ich allen noch mal gezeigt, wer Holstein Kiel ist. Wir haben Kiel so ein bisschen auf die Fußballbankkarte zurückgebracht. Spätestens jetzt weiß jeder, wer wir sind und für was wir stehen», sagte Kiels Trainer Marcel Rapp nach dem 0:3 bei Borussia Dortmund.

Der Abstieg des Aufsteigers war bereits am vorletzten Spieltag nach dem 1:2 gegen den SC Freiburg besiegelt. Trotz allem blieb die Unterstützung der Fans ungebrochen. «Der Support der 8000 Fans heute war super. Das gibt uns auch Kraft für die Zukunft, dass wir einfach sehen, was man so auf den Weg gebracht hat. Das soll nicht zu Ende sein», betonte Rapp. Jeder habe am Anfang der Saison gewusst, dass es nicht einfach werden würde.

Fans stärken Kiel trotz gesichertem Abstieg

Gegen Dortmund geriet Kiel früh in Rückstand: Nach einem Foul verwandelte der BVB einen Elfmeter in der dritten Minute, sechs Minuten später sah Kiels Abwehrchef Carl Johansson nach einer Notbremse die Rote Karte.«Wir sind maximal bitter ins Spiel gestartet. Das hat die Aufgabe nicht leichter gemacht», sagte Torwart Thomas Dähne. «Aber wir haben uns extrem gut verkauft und trotzdem versucht, alles reinzuhauen und wenig zuzulassen.»

Auch Dähne lobte die Fans, die ihren Verein beim vorerst letzten Auftritt im Fußball-Oberhaus ganz in Weiß gekleidet mit einem Meer aus blau-roter Pyrotechnik empfingen. «Dass sie uns so überragend unterstützen, obwohl wir schon abgestiegen waren, ist etwas ganz Besonderes und macht uns stolz», so Dähne. Abwehrspieler John Tolkin bezeichnete die Atmosphäre und Unterstützung der Fans als «die beste Erfahrung meiner Karriere».