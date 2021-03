Mit Schusswaffe bedroht: Täter rauben Pizzaboten aus

Das Blaulicht eines Funkstreifenwagens blinkt. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Buxtehude (dpa/lni) – Drei unbekannte Täter haben in Buxtehude einen 16-jährigen Pizzaboten mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Die Fahndung nach den drei jungen Männern verlief bis Mittwochmorgen ergebnislos, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben nach war der Bote am Dienstagabend zu einer Lieferadresse bestellt worden. Dort schlug einer der Täter den Pizzaboten mehrfach gegen den Helm und verlangte die Herausgabe aller Wertsachen. Der zweite Täter drohte mit einer Schusswaffe, so dass der 16-Jährige sein Handy und sein Bargeld übergab. Der dritte Unbekannte griff nicht aktiv in den Raub ein. Der Pizzabote erlitt einen Schock, blieb sonst aber unverletzt. Nach der Rückkehr in seine Filiale alarmierte er die Polizei.

