Mit Schreckschusswaffe auf Balkon – SEK nimmt Männer fest

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei Männer haben in Hamburg mit einer Schreckschusswaffe auf einem Balkon geschossen und so die Polizei auf den Plan gerufen. Nachbarn im Stadtteil Barmbek hätten die Einsatzkräfte alarmiert, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Das Spezialeinsatzkommando der Polizei rückte aus, Beamte mit Maschinenpistolen umstellten das Gebäude am frühen Abend zunächst. Dann drangen die SEK-Kräfte in die Wohnung ein und nahmen die beiden Männer vorläufig fest.

Die beiden hätten zuvor insgesamt drei Mal mit einer Schreckschusswaffe nach oben in den Himmel geschossen, sagte der Polizeisprecher. Warum sie dies getan hätten, sei noch unklar. Auch zum Alter der beiden gab es zunächst keine Informationen.