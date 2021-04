Mit Schockanrufen 20 000 Euro erbeutet

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa

Osnabrück (dpa/lni) – Mit Schockanrufen bei einer Frau in Osnabrück haben unbekannte Betrüger 20 000 Euro erbeutet. Dabei spielten die Gauner sorgfältig vorbereitete Rollen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Erst rief am Mittwoch eine völlig aufgelöste Frau bei der 57-Jährigen an und gab sich als ihre Tochter aus, die einen Unfall mit Todesfolge verursacht habe. Die Anruferin reichte das Telefon auch an einen angeblichen Polizisten weiter, der weitere Informationen erfragte.

Und schließlich meldete sich ein vermeintlicher Rechtsanwalt. Der sagte, er könne gegen eine Kaution von 30 000 Euro eine Freilassung der Tochter erreichen. Er hielt die 57-Jährige in der Leitung, damit sie keine anderen Anrufe machen konnte. Die Frau hob in ihrer Panik bei unterschiedlichen Banken insgesamt 20 000 Euro ab und übergab sie einem angeblichen Geldboten. Erst eine Stunde später konnte die Frau ihre echte Tochter sprechen, und der Betrug kam ans Licht.

Die Polizei warnte davor, sich durch schockierende Nachrichten zur Übergabe von Geld oder Wertgegenständen verleiten zu lassen. Das Wichtigste sei bei solchen Anrufen, Ruhe zu bewahren. Haftbefreiende Kautionen seien zwar in den USA verbreitet, in Deutschland kämen sie so gut wie nie vor.

