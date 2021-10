Mit NBA-Erfahrung: Towers verpflichten Point Guard McCallum

Spieler zweier Basketballmannschaften im Kampf um den Ball. Foto: Adam Pretty/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Towers sind auf der Suche nach einem Point Guard fündig geworden. Wie der Basketball-Bundesligist am Montag mitteilte, haben die Verantwortlichen in Ray McCallum «das fehlende Puzzle-Stück ihrer Kaderplanung» gefunden. Der 30 Jahre alte US-Amerikaner, der in seiner Karriere bereits in der NBA (154 Spiele) und in der Euroleague (46) zum Einsatz gekommen ist, unterschreibt bei den Hanseaten einen Vertrag bis zum Saisonende.

«Ich gehe in mein neuntes Profijahr, meine fünfte Saison in Übersee. Die vielen Erfahrungen möchte ich nutzen und hier in Hamburg einbringen», sagte McCallum. Er betonte, dass er in dem recht jungen Hamburger Team Verantwortung übernehmen wolle. «Ich habe das Spiel gegen Partizan Belgrad gesehen. Ich war fasziniert, wie die Towers niemals aufgegeben haben. Die Spielweise von Pedro (Trainer Pedro Calles – d.Red.) baut auf viel Energie und Einsatz, und ich denke, das liegt mir gut», sagte er.

© dpa-infocom, dpa:211025-99-729685/2

Mitteilung Hamburg Towers