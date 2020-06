Mit Nagel gespickter Hundeköder gefunden

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Sierksdorf (dpa/lno) – Unbekannte haben in einer Wohnanlage in Sierksdorf im Kreis Ostholstein ein mit einem Nagel präpariertes Brötchen ausgelegt. Der Nagelkopf befand sich auf der Oberseite, die Spitze ragte leicht aus dem Boden des Brötchens heraus, berichtete die Polizei am Donnerstag. Da der Fußweg ein bei Hundehaltern beliebter «Gassi-Weg» ist, geht die Polizei davon aus, dass der Köder für Hunde bestimmt war. Ein Hausmeister der Wohnanlage hatte das präparierte Brötchen am Montag gefunden und die Polizei informiert. Bislang ist den Angaben zufolge kein Hund zu Schaden gekommen.

Pressemitteilung der Polizei