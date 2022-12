Mit milden Temperaturen und Wind ins neue Jahr

Ein Windsack steht fast horizontal in der Luft und zeigt den Wind an. Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) –

Zum Jahreswechsel werden in Niedersachsen und Bremen ungewöhnlich milde Temperaturen erwartet. Für den Silvestertag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Hannover mit bis zu 17 Grad, in Ostfriesland und im Bereich der Elbe mit bis zu 14 Grad. In der Nacht soll es dann überall Werte zwischen 8 und 12 Grad geben. Ein starker bis stürmischer Südwestwind weht demnach vor allen Dingen im Norden. «Aber auch sonst gilt es, Obacht walten zu lassen, damit die Silvesterraketen nicht vom Winde verweht werden», sagte ein DWD-Sprecher. Im Norden Niedersachsens und in Bremen regnet es voraussichtlich gegen Mitternacht, im Süden bleibt es meist trocken.

Der erste Tag im neuen Jahr beginnt meist bewölkt bei Höchstwerten zwischen 11 und 15 Grad. Sowohl in Niedersachsen als auch in Bremen kann es immer wieder regnen. An der Küste weht ein südwestlicher Wind. Nachts werden dann Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad erwartet und der Wind wird schwächer. Am Montag bleibt es zunächst bewölkt, bei Höchstwerten zwischen 9 und 13 Grad. Erst im Laufe des Tages lockert es von Nordwesten her auf. Nachts wird es der Vorhersage nach mit Temperaturen um die 5 Grad etwas kälter.