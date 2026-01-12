Mit Messer verletzt – 30-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Zwei Männer streiten sich in Uelzen, es kommt zum Gerangel und zum Einsatz eines Messers – ein 30-Jähriger stirbt im Krankenhaus. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Uelzen (dpa/lni) –

Nach einem Streit bis hin zum Messerstich ist ein 30-Jähriger in Uelzen im Krankenhaus gestorben. Die Polizei nahm einen 26 Jahre alten Verdächtigen in der Nähe vorläufig fest, wie die Behörde mitteilte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am Sonntagabend zu dem Streit und einem Gerangel etwa mit einer Schneeschaufel zwischen den beiden Männern. Schließlich soll der 26-Jährige den anderen Mann mit einem Messer am Rücken verletzt haben.

Sowohl Passanten als auch der 26-Jährige selbst alarmierten den Rettungsdienst. Der 30-Jährige wurde notversorgt und kam ins Krankenhaus, dort starb er an seinen Verletzungen.

Polizeibeamte sicherten Spuren am Tatort und fanden den Angaben zufolge auch ein Messer bei dem 26-Jährigen. Gegen den Mann wird wegen Totschlags ermittelt. Die Ermittlungen auch zu den Hintergründen des Streits laufen.