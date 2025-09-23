Mit mehreren Pkw kollidiert – Frau muss Führerschein abgeben

Quickborn (dpa/lno) –

Die Polizei hat einer 75-Jährigen nach einer Kollision mit mehreren Autos den Führerschein abgenommen und ihren Wagen sichergestellt. Es werde wegen des Zweifels an ihrer Fahrtüchtigkeit ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Frau kollidierte mit ihrem Fahrzeug demnach am Montagabend zunächst leicht mit zwei entgegenkommenden Autos. Die 75-Jährige sei jedoch weitergefahren und gegen ein geparktes Auto gefahren, das wiederum gegen ein weiteres Auto geschoben worden sei.

Einige Straßen weiter hielt die 75-Jährige schließlich an und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wurde auf 22.000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.