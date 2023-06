Mit Machete bewaffneter Mann in Bremen festgenommen

Bremen (dpa/lni) –

Ein mit einer Machete bewaffneter Mann ist im Bremer Steintorviertel von der Polizei festgenommen worden. Der 46-Jährige war nach Zeugenaussagen am Samstagmorgen mit einem Passanten in Streit geraten und hatte dabei Schlagbewegungen mit einem Buschmesser gemacht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fußgänger lief davon und wird von den Ermittlern gesucht.

Der bewaffnete Mann ließ sich laut Polizeibericht widerstandslos festnehmen. Er trug eine Schutzweste und hatte in seinem Rucksack unter anderem einen Wurfstern, ein Waffenholster und eine Sturmhaube dabei. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Ermittler weitere Waffen, wie Säbel, Schwerter und eine Armbrust. Aufgrund des Verdachts einer psychischen Erkrankung wurde der Mann vorläufig in einer Psychiatrie untergebracht.