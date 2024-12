Mit Lichterketten geschmückte Oldtimer rollen durch Hannover

Hannover (dpa/lni) –

Mit Lichterketten geschmückte VW-Bullis, VW-Käfer und andere Oldtimer sowie Zweiräder sind in Hannover durch die Innenstadt gefahren. Bei der 6. «Twinkle Light Cruise» reihten sich am Samstagabend bunt leuchtende und blinkende Fahrzeuge aneinander und verwandelten die Straßen in ein Lichtermeer.

Mehr als 100 Fahrzeuge waren in dem Konvoi unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Tausende Schaulustige verfolgten bei Dunkelheit die aufwendig und liebevoll geschmückten glitzernden Oldtimer, die auf einer mehrere Kilometer langen Strecke durch die City rollten.