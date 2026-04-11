Mit knapp zwei Promille: 22-Jährige gefährdet Verkehr

Emsbüren (dpa/lni) –

Eine 22-Jährige hat mit fast zwei Promille den Straßenverkehr in Emsbüren gefährdet. Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto von der Straße ab. Sie befuhr anschließend etwa 300 Meter lang einen parallel zur Gegenfahrbahn verlaufenden Radweg.

Als sie wieder auf die Straße fahren wollte, musste ein entgegenkommendes Auto eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 22-Jährigen einen Wert von 1,96 Promille. Sie musste ihren Führerschein abgeben, zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.