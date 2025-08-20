Mit Kettensäge und Eisenstange – Angriff in Itzehoe

Itzehoe (dpa/lno) –

Auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Itzehoe ist es zu einem Streit zwischen einem 36-Jährigen und einer Gruppe gekommen. Dabei schlug der 36-Jährigen nach bisherigen Polizeierkenntnissen in der Nacht auf Mittwoch einem 24-Jährigen mit einer Eisenstange auf den Arm, wie die Polizei mitteilte.

Der 36 Jahre alte mutmaßliche Angreifer stieg daraufhin in seinen Transporter und kam demnach mit einer Kettensäge wieder. Mit dem eingeschalteten Gerät soll er die Gruppe bedroht haben, ehe der Mann wegfuhr. In der Nähe traf die Polizei auf den Tatverdächtigen. Er ist den Angaben nach wieder auf freiem Fuß, gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.