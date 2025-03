Mit Heizöl beladener Tanklaster fängt Feuer

Holzminden (dpa/lni) –

Wegen eines ausgebrannten Tanklasters ist es auf der Bundesstraße 64 im Landkreis Holzminden zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Da die Straße durch den Brand stark beschädigt wurde, musste sie zwischen Kloster Amelungsborn und Eschershausen vorübergehend voll gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Am Morgen wurde die Bundesstraße zum Teil wieder freigegeben. Der Verkehr wurde an der beschädigten Stelle vorbeigeleitet.

Der 62-jährige Lkw-Fahrer war demnach am Dienstagabend auf der B64 unterwegs, als er bemerkt habe, dass etwas nicht stimmte und den Tanklaster an den Straßenrand lenkte. Kurze Zeit später begann der Laster dann zu brennen, wie es hieß. Laut Polizei habe eine verstopfte Ölleitung eine Kettenreaktion ausgelöst, die dazu führte, dass der Laster mit seiner sehr brennbaren Fracht, wenig später in Vollbrand stand. Verletzt wurde niemand.