Mit Haftbefehlen gesuchter Mann bei Ladendiebstahl erwischt

21. September 2025 15:24
Ein per Haftbefehl gesuchter Mann landete nach einem Ladendiebstahl im Gefängnis. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Schneverdingen (dpa/lni) –

Ein Parfümdieb im Landkreis Heidekreis hat gleich doppeltes Pech gehabt. Der Ladendetektiv eines Supermarktes in Schneverdingen erwischte den 57-Jährigen zunächst dabei, wie er zwei Packungen Parfüm unter seiner Kleidung versteckte und diese an der Kasse vorbeischmuggeln wollte, wie die Polizei mitteilte. Die dazu gerufenen Beamten stellten dann auch noch fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde am Samstagabend in ein Gefängnis gebracht.

