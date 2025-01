Mit Haftbefehlen gesuchter Mann bei Einreise festgenommen

Flensburg (dpa/lno) –

Ein mit gleich drei Haftbefehlen gesuchter Mann ist am frühen Morgen am Bahnhof in Flensburg festgenommen worden. Der 27-Jährige sei zuvor mit einem grenzüberschreitenden Bus aus Norwegen am Bahnhof angekommen und wie die anderen Einreisenden kontrolliert worden, teilte die Bundespolizei mit.

Dabei fiel den Beamten auf, dass Staatsanwaltschaften nach dem Mann fahndeten: Der 27-Jährige war im vergangenen Jahr wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Betrugs und einer Ordnungswidrigkeit zu Geldstrafen beziehungsweise einer Geldbuße verurteilt worden und hatte sich ohne zu zahlen ins Ausland abgesetzt.

Da er in Flensburg die Strafe von 1.645 Euro nicht bezahlte, musste er den Weg ins Gefängnis antreten, wie die Bundespolizei weiter mitteilte. Hier wird er demnach die nächsten 111 Tage verbringen.