Mit gestohlenem Bagger Löcher in Straße gegraben

Hambühren (dpa/lni) –

Erst haben sie von einer Baustelle in Hambühren (Landkreis Celle) einen Bagger gestohlen, danach gruben Unbekannte mit der Baumaschine Löcher in zwei Straßen. Die Täter schlugen der Polizei zufolge am vergangenen Wochenende zu, als sie sich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen des Geräts bemächtigten und ein großes Loch auf einem asphaltierten Waldweg nahe der Ortschaft Oldau gruben.

Ein zweites gebaggertes Loch fand sich demnach in einer Straße im benachbarten Hambühren. Dort sei auch die beschädigte Maschine zurückgelassen worden. Die Höhe des Schadens lasse sich bis jetzt nicht beziffern, hieß es.

Seitens der Gemeinde Hambühren seien die Löcher inzwischen wieder zugeschüttet worden. Die Polizei ermittelt nun – unter anderem wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.