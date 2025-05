Mit E-Scooter Fünfjährigen angefahren und verletzt

Peine (dpa/lni) –

Zwei Jugendliche auf einem E-Scooter haben in Peine einen fünfjährigen Jungen angefahren und verletzt – und sind dann geflüchtet. Am Montagabend sei es in der Fußgängerzone zu dem Unfall gekommen, teilte die Polizei mit. Ein Junge und ein Mädchen, beide laut Beschreibung zwischen 15 und 17 Jahre alt, fuhren das Kind an, dem nach Polizeiangaben «wahrscheinlich ein Bein gebrochen» wurde. Statt sich um den verletzten Fünfjährigen zu kümmern, lief der Fahrer davon, seine Mitfahrerin fuhr mit dem E-Scooter weiter. Der Jugendliche trug helle Kleidung und hatte eine alte Verletzung an der Nase, seine Mitfahrerin trug dunkle Jeans und eine schwarze Jacke.