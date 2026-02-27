Mit Colt, Tamburin und Pfeife – Gaststars in Bad Segeberg

Die drei Gaststars Florian Fitz, Isabel Varell und Heinrich Schafmeister wollen am Kalkberg in Bad Segeberg für spannende und abwechslungsreiche Aufführungen sorgen. Marcus Brandt/dpa

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Florian Fitz als charmant-finsterer Schurke Roulin, Heinrich Schafmeister als skurriler britischer Sir John Raffley und Isabel Varell als selbstbewusst-temperamentvolle mexikanische Señorita Miranda: Erstmals haben sich die drei Gaststars der diesjährigen Karl-May-Spiele in Bad Segeberg im Kostüm präsentiert. Die Geschäftsführerin des Veranstalters, Ute Thienel, versprach für das Stück «Im Tal des Todes» mitreißende Musik und Tänze, prächtige Kostüme, ein malerisches Bühnenbild sowie Spannung, Action und lustige Momente am Kalkberg.

Premiere am 27. Juni

«Unsere Gäste können sich auf eine packende Inszenierung freuen», sagte Thienel. Premiere der Karl-May-Spiele ist am 27. Juni. Gespielt wird bis zum 6. September in 72 Aufführungen immer von Donnerstag bis Sonntag. In der vergangenen Saison waren gut 445.000 Zuschauer zu den Aufführungen des Stücks «Halbblut» nach Bad Segeberg gekommen.