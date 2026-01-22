Mit Blaulicht und Lichthupe – Autofahrer spielt Polizei

Elmshorn (dpa/lno) –

Mit mehrfacher Lichthupe, Blaulicht-Einsatz und Ausbremsen soll ein Autofahrer einen anderen auf der Autobahn 23 bei Elmshorn genötigt haben. Bereits am Montag hatte sich die Limousine des Mannes von hinten einem gerade überholenden 37-Jährigen genähert, wie die Polizei berichtete. Der Autofahrer ging jedoch nicht auf Versuche ein, sein Auto mittels eingeschaltetem Blaulicht anzuhalten, sondern informierte den Notruf.

Eine Streifenwagenbesatzung hielt die schwarze Limousine mit MED-Kennzeichen schließlich in Brunsbüttel an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten Beamte den Wagen des 33 Jahre alten Fahrers und beschlagnahmten dabei im Handschuhfach ein Blaulicht (Rundumleuchte) sowie eine dazugehörige Fernbedienung.

Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen mutmaßlicher Nötigung und Amtsanmaßung verantworten. Die Ermittler suchen Zeugen des Vorfalls am Montag gegen 17.15 Uhr in Richtung Heide Höhe Horst/Elmshorn. Sie können sich unter der Rufnummer 04121-40920 melden.