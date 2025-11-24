Mit Bingo-Los zum Millionengewinn

Hannover (dpa/lni) –

Ein noch unbekannter Glückspilz aus der Region Hannover hat mit einem Los den Bingo-Jackpot geknackt. Der Spielteilnehmer erhält knapp 3,3 Millionen Euro, wie Lotto-Niedersachsen mitteilte. Drei Reihen auf seinem Los stimmten demnach mit den am Sonntag gezogenen Gewinnzahlen der Lotterie überein.

Zuvor gab es den Angaben zufolge bei sieben aufeinanderfolgenden Ziehungen keinen Gewinner. Insgesamt konnten sich in diesem Jahr bereits 16 Spielteilnehmer über einen Millionengewinn bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen.