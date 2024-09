Mit Beil in der Hose auf Rachefeldzug

Ein 18-Jähriger geht mit Beil in der Hose zum Bahnhof Leer, er sucht einen Widersacher – und findet ihn. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Leer (dpa/lni) –

Mit einem Beil in der Hose hat ein 18-Jähriger aus Aurich am Bahnhof Leer einen wenige Jahre älteren Widersacher gesucht – und gefunden. Am frühen Samstagabend habe der junge Mann den 24-Jährigen aus Leer mit gezogenem Beil über das Bahnhofsgelände verfolgt, teilte die Polizei mit. Mit seinem Gegner liege der 18-Jährige im Streit, habe von ihm zuvor einen Faustschlag ins Gesicht erhalten. Passanten wählten den Notruf, diverse Funkstreifenwagen wurden eingesetzt. Der 18-Jährige wurde zu Boden gebracht, das Beil sichergestellt. Unbeteiligte wurden nicht verletzt.

Als der 18-Jährige die Dienststelle der Polizei Leer verließ, traf er seinen Kontrahenten wieder. Dieser schlug auf den Auricher ein, der leicht verletzt wurde. Gegen beide leiteten die Beamten Strafverfahren ein.