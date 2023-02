Mit Auto gegen Baum geprallt: 21-Jährige stirbt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Düshorn (dpa/lni) –

Eine 21-Jährige ist im Landkreis Heidekreis mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Die junge Frau war am Sonntag bei Düshorn auf einer Landesstraße unterwegs, als sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum. Die 21-Jährige, die allein im Auto saß, starb noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache war zunächst unklar, auch die Schadenshöhe stand noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.