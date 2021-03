Mit Alpakas und Lamas in Niedersachsen die Natur erkunden

Eine Gruppe von Personen macht mit Lamas und Alpakas einen Spaziergang. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Uslar (dpa/lni) – Bei Wanderungen mit Lamas und Alpakas können Menschen in Niedersachsen die Natur entdecken – das Angebot gibt es etwa in Südniedersachsen, in der Lüneburger Heide oder im Kreis Cloppenburg. In Uslar im Kreis Northeim etwa können Gäste auch an den Ostertagen gemeinsam mit den Tieren wandern. In Amelinghausen in der Heide und im Kreis Cloppenburg ist das Lama-Trekking erst wieder möglich, wenn die Corona-Werte in den Regionen dort wieder deutlich sinken.

In Uslar im Kreis Northeim geht es von einer Ranch aus 2,5 Kilometer durch die Solling-Vogler-Region, natürlich gemäß der Corona-Regeln. «Wir machen die Gruppen kleiner», hieß es von der Ranch. Zwei Haushalte mit insgesamt fünf Personen sind möglich, zum Schutz muss Maske getragen werden. Angeboten werden auch Ausritte mit Westernpferden, ein kleiner Tierpark ist ebenfalls Teil der Ranch. Die Teilnehmer sollen Alpakas und Lamas mit ihren unterschiedlichen Charakteren kennenlernen – aber auch Informationen zu den aus der Familie der Kamele stammenden Tieren bekommen.

© dpa-infocom, dpa:210331-99-36315/2

Lama-Touren auf der Peppers Ranch

Lama-Trecking in der Heide

Alpaka-Wanderungen im Kreis Cloppenburg