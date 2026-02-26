Missglücktes Überholmanöver verletzt Frau lebensgefährlich

Norderfriedrichskoog (dpa/lno) –

Bei einem gescheiterten Überholmanöver im Kreis Nordfriesland sind zwei Menschen verletzt worden, eine Frau sogar lebensgefährlich. Am Mittwochabend wollte ein 66 Jahre alter Mann auf der Landstraße bei Norderfriedrichskoog zwei Autos überholen, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Das Überholmanöver endete allerdings mit einer frontalen Kollision, als der 66-Jährige mit seinem Auto nicht mehr rechtzeitig auf die richtige Fahrspur einscheren konnte. Die 90 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde durch den Zusammenprall lebensgefährlich verletzt. Durch den Unfall war die Landstraße an dem Abend beinahe vier Stunden gesperrt.