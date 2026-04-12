Missglückter Überholvorgang – drei Schwerverletzte

Der 46-jährige Fahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen werden. (Symbolbild) Stefan Sauer/dpa

Wielen (dpa/lni) –

Drei Menschen sind bei einem Unfall in Wielen (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Der Unfall habe sich am Samstagvormittag auf einer Landstraße ereignet, wie die Polizei mitteilt.

Ein 46 Jahre alter Fahrer habe zum Überholen des vor ihm fahrenden Wagens eines 67-Jährigen angesetzt, als zeitgleich ein 21-Jähriger auf die Straße einbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der 46-Jährige nach rechts ausgewichen, wobei sowohl sein als auch das Auto des 67-Jährigen von der Fahrbahn abkamen. Beide Wagen seien gegen einen Baum geprallt.

Die beiden Fahrer sowie die 63-jährige Beifahrerin des 67-Jährigen wurden schwer verletzt. Der 46-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.