Missbrauch im Bistum Münster: Historiker stellen Studie vor

Münster (dpa) –

Nach mehr als zwei Jahren Forschungsarbeit stellen am Montag (10.00 Uhr) Historiker der Uni Münster das Ergebnis ihrer Arbeit zu Missbrauchsfällen im Bistum Münster vor. Dabei geht es um die Zeit zwischen 1945 und 2020. Nach der Pressekonferenz im Schloss der Uni übergibt das fünfköpfige Team den Bericht an Münsters Bischof Felix Genn. Der Bischof will sich dann am Freitag (17.6.) erstmals öffentlich äußern.

Einen ersten Zwischenbericht hatte die Gruppe um die Historiker Thomas Großbölting (früher Uni Münster, heute Professor in Hamburg) und Klaus Große Kracht im Dezember 2020 vorgestellt und angekündigt, Namen von verantwortlichen Bischöfen und Personalchefs nennen zu wollen. Die Vorwürfe reichen von anzüglichen Kommentaren bis hin zu schwerem sexuellen Missbrauch über viele Jahre in der katholischen Kirche.

Dabei stehen die drei Bischöfe Joseph Höffner (1962-1969), Heinrich Tenhumberg (1969-1979) und Reinhard Lettmann (1980-2008) im Mittelpunkt der Forschung. Mehrere Mitarbeiter an der Bistumsspitze des 2013 verstorbenen Lettmann wurden später Bischöfe in anderen deutschen Diözesen. Darunter der spätere Bischof von Hamburg, Werner Thissen, der in Münster Generalvikar und später Weihbischof war. Aber auch Genns Rolle wird beleuchtet.

Zum Bistum Münster in Nordrhein-Westfalen zählt auch ein Teil des Oldenburger Landes in Niedersachsen. Hier leben in rund 40 Pfarreien rund 265.000 Katholiken.

2018 hatte eine Studie im Auftrag der Bischofskonferenz ergeben, dass zwischen 1946 und 2014 mindestens 1670 katholische Kleriker 3677 meist männliche Minderjährige missbraucht haben sollen. Kritiker hatten an der Studie aber bemängelt, dass die Autoren keinen Zugang zu Originaldokumenten in den Kirchenarchiven bekommen hatten.