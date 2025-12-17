Mio fährt mit drei Jahren Motocross

Reesdorf (dpa/lno) –

Der dreijährige Mio aus Kellinghusen hat ein ungewöhnliches Hobby: Er fährt Motocross und das mit Begeisterung. Auf den Geschmack kam der Kleine vor ein paar Monaten, als sein großer Bruder Thilo ein Schnuppertraining absolviert hatte, wie seine Mutter Nadine Ritter erzählt. «Da war Mio bei und war sofort Feuer und Flamme.» Und auch Thilo wollte unbedingt Motocross fahren.

Seitdem ist die Familie regelmäßig auf der Motocrossstrecke des MSC Nordmark Kiel in Reesdorf bei Bordesholm zu finden. Dort toben sich der 15-jährige Thilo und sein kleiner Bruder Mio aus. Es geht durch Matsch, Sand, über harten Boden, bergauf und bergab harten Sand. Immer wieder. Der Dreijährige ist dabei auf einem E-Motorrad unterwegs.

Zehntausende folgen den Brüdern auf Tiktok

Der 15-jährige Thilo ist stolz auf Mio. «Mein kleiner Bruder macht sich sehr gut auf dem Bike. Dafür das er erst drei ist.» Wenn er so weiter macht, wird er richtig gut werden, glaubt er. «Alle großen fahren früh an. Er wird auf jeden Fall besser werden als ich.»

Auf Tiktok teilt die Mutter auf mx_knightbrothers regelmäßig Videoclips vom Hobby ihrer beiden Söhne. Mehr als 33.000 Menschen folgen ihr. Einige der Videos haben mehrere Millionen Klicks.