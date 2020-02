Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen: Heinold «sprachlos»

Monika Heinold (Grüne) spricht mit Daniel Günther (CDU). Foto: Carsten Rehder/dpa

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) hat sich erschüttert über den Ausgang der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen gezeigt. «Das hätte nicht passieren dürfen. Ich bin sprachlos und erschüttert», sagte Heinold am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Kiel. Heinold ist Finanzministerin in der Jamaika-Koalition im Norden.

Der FDP-Mann Thomas Kemmerich war zuvor überraschend zum Regierungschef in Thüringen gewählt worden. Er setzte sich bei der Abstimmung im Landtag in Erfurt im entscheidenden dritten Wahlgang gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow von der Linken durch.