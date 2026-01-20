Ministerpräsident zeichnet 21-jährigen Lebensretter aus

In Notfällen sei die einzige Rettung die Aufmerksamkeit und Hilfe der Mitmenschen, sagte Daniel Günther. (Archivbild) David Hammersen/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat einen 21-jährigen Lebensretter geehrt. Der Student hatte im September am Hafenbecken in Büsum (Kreis Dithmarschen) einem körperlich beeinträchtigten Senior das Leben gerettet, wie die Staatskanzlei mitteilte. Der CDU-Politiker lobte das schnelle und entschlossene Handeln des jungen Mannes mit einer Anerkennungsurkunde.

«Ohne Ihr schnelles, beherztes Eingreifen wäre der 73-jährige Rentner, wäre ein Mitbürger ertrunken», sagte Günther. «Zwischen Leben und Tod haben Sie den Unterschied gemacht. Dafür haben Sie meine große Anerkennung und meinen Respekt.» In Notfällen, in denen organisierte und professionelle Hilfe nicht rechtzeitig zur Stelle sein könnte, sei die einzige Rettung die Aufmerksamkeit und Hilfe der Mitmenschen.

Der Student habe in einer unvorhersehbaren Notsituation nicht gezögert, sondern sofort geholfen. So war ein stark sehbehinderter Mann mit Prothesen mit seinem Rollator ins Hafenbecken gestürzt. Der 21-Jährige habe ihn aus dem Wasser gerettet und damit Schlimmeres verhindert, hieß es.