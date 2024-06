Ministerpräsident Weil verteidigt Vorgehen

Hannover (dpa) –

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat im Untersuchungsausschuss zur Gehaltserhöhung einer wichtigen Mitarbeiterin sein Vorgehen verteidigt. Er habe sich für eine stellengerechte Bezahlung eingesetzt und halte dies auch weiterhin für angemessen, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag als Zeuge in dem Ausschuss im Landtag in Hannover. Die Praxis mit langen Fristen und Wartezeiten für eine Gehaltserhöhung habe ihn in diesem Fall überrascht, sodass er eine Änderung des Systems für richtig halte.

Der Untersuchungsausschuss hatte vor knapp zwei Monaten seine Arbeit aufgenommen. Es geht darin um die Frage, ob die Anhebung der Bezüge der Weil-Mitarbeiterin zulässig war. Die oppositionelle CDU spricht von einer «Gehaltsaffäre», weil für eine einzelne Person die Regelungen der langjährigen Verwaltungspraxis geändert worden seien. Die Staatskanzlei hatte den Vorwurf, die höhere Bezahlung sei nicht rechtmäßig, bereits mehrfach zurückgewiesen.

Die Bezahlung der ranghohen Weil-Mitarbeiterin hatte sich durch die Änderung laut Staatskanzlei nach Ablauf der Probezeit um 1886 Euro brutto im Monat erhöht, also um rund 22 600 Euro im Jahr. Die Mitarbeiterin ist seit Februar 2023 in der Staatskanzlei angestellt. Sie ist weiterhin auf dem Posten und erhält das höhere Gehalt.

Mit Blick auf die Umsetzung räumte Weil auch Fehler ein. Dadurch sei die Kritik entstanden, dass das System für eine einzelne Person geändert werde und nicht in einem allgemeinen Interesse. Bei der Anpassung hätte Weil zufolge einiges anders laufen können. «Das kann ich aber nachträglich nicht mehr ändern», sagte der Regierungschef.

Im Zusammenhang mit der höheren Bezahlung der wichtigen Mitarbeiterin von Weil ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover wegen des Anfangsverdachts der Untreue. Ein Ermittlungsverfahren wurde Ende Mai gegen Unbekannt eingeleitet.