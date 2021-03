Ministerpräsident Weil stöhnt über Homeoffice in Quarantäne

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) setzt sich einen Mund-Nasen-Schutz auf. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lno) – Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ist heilfroh, die Quarantäne nach einem Corona-Infektionsfall in der Staatskanzlei beendet zu haben. Er habe 12 bis 14 Stunden täglich gearbeitet, davon unzählige Video-Konferenzen am iPad verfolgt. «Meine Frau hat mich wenig gesehen», sagte der SPD-Politiker am Montag in der NDR-Sendung «DAS!». Er habe schon vorher den Verdacht gehabt, dass das Homeoffice eine gute Ergänzung sei, aber nicht die große Verheißung. Das habe sich für ihn bestätigt. «Ich habe mich gefreut, dass das zu Ende ist», betonte Weil. Nun habe ihn das richtige Leben wieder.

Seit Beginn der Pandemie laste auf Entscheidern ein «permanenter hoher Druck», bekannte er. «Das steckt man nicht immer gut weg.» Er wolle aber vor allem seiner Verantwortung gerecht werden. Privat vermisst der 62-Jährige den Besuch von Fußballspielen, das Bierchen mit Freunden und den Gastronomie-Besuch mit seiner Frau.

© dpa-infocom, dpa:210315-99-835794/2