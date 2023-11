Ministerpräsident Weil erhält Großes Verdienstkreuz

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit einem Verdienstorden geehrt. Wie die Staatskanzlei in Hannover am Freitag mitteilte, erhält der SPD-Politiker das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband des Verdienstordens. Steinmeier werde den Orden für Verdienste um die Demokratie in langen Amtsjahren verleihen – neben Weil auch an die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie an Bayerns früheren Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Die Verleihung findet am 24. November in Berlin statt.