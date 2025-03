Ministerpräsident Weil boßelt in Ostfriesland

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil kommt inzwischen jedes Jahr zum Landschaftsboßeln nahe Aurich in Ostfriesland. Lars Penning/dpa

Aurich (dpa/lni) –

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat beim traditionellen Landschaftsboßeln nahe Aurich erneut sein Können im Ostfriesensport unter Beweis gestellt. Der SPD-Politiker ist inzwischen so etwas wie ein Stammgast bei dem Boßelwettkampf. Das Landschaftsboßeln wird seit 1991 regelmäßig in Ostfriesland organisiert – erst im kleinen Kreis, seit 2015 im größeren Rahmen unter dem Motto «Hannover trifft Ostfriesland».

Bei dem Wettbewerb treffen jedes Jahr Politiker aus der Region und der Landeshauptstadt auf Vertreter von Wirtschaft, Verbänden und Behörden. Neben dem Boßeln geht es auch ums Kennenlernen. Organisiert wird die Traditionsveranstaltung vom Regionalverband Ostfriesische Landschaft und der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse.

Beim Boßeln treten zwei Mannschaften gegeneinander an. Die Spieler versuchen, die Kugeln nacheinander mit möglichst wenigen Würfen auf einer festgelegten Strecke möglichst weiter zu werfen als der Gegner. Rund 30.000 Boßler sind allein in Ostfriesland und um Oldenburg in Vereinen organisiert.