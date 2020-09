Ministerpräsident Weil arbeitet als Gebäudereiniger

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) prüft seinen Mundschutz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Barnstorf (dpa/lni) – Als Gebäudereiniger erprobt sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) heute in Barnstorf im Kreis Diepholz. Der Einsatz ist Teil der Veranstaltungsreihe «Arbeit und Dialog», in der Weil in den vergangenen Jahren bereits Einblick in diverse Berufe gewonnen hat. Unter anderem war er in Braunschweig als Schornsteinfeger unterwegs, in Hannover in der Vorweihnachtszeit als Paketbote, in Hildesheim half Weil Kanalarbeitern bei ihrer Arbeit und in Hambühren packte er bei einem Bäcker mit an.

Weils Reihe „Arbeit und Dialog“