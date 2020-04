Ministerpräsident Günther würdigt Verdienste von Nehberg

Der Abenteurer Rüdiger Nehberg ist gestorben. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat den Abenteurer Rüdiger Nehberg als Menschrechtsaktivist gewürdigt. «Rüdiger Nehberg stand für ein jahrzehntelanges leidenschaftliches Engagement für die Rechte bedrohter Völker, für den Erhalt der Natur und für die Rechte von Mädchen und Frauen», sagte der Regierungschef Freitag. Der als Survival-Pionier bekannt gewordene Nehberg war am Mittwoch im Alter von 84 Jahren gestorben.

Der gelernte Konditor aus Hamburg hatte sich über mehrere Jahrzehnte unter anderen für das indigene Volk der Yanomami in Südamerika eingesetzt. Auch die Gesellschaft für bedrohte Völker erinnerte am Freitag daher an das soziale Engagement Nehbergs.

